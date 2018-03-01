Китайские эксперты рассказали об особенностях экономики КНР в новую эпоху

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» совместно с иллюстрированным журналом «Жэньминь хуабао» предлагает вниманию своих читателей мнения китайских экспертов о содержании доклада Премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна о работе правительства, с которым он выступил на открывшейся сегодня 1-ой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва.

Профессор отделения экономики, заведующий кафедрой макроэкономики Партийной школы при ЦК КПК Чэнь Цицин заострил внимание на тезисе из доклада о «всемерном стимулировании высококачественного развития экономики».

«С точки зрения экономического развития Китая, масштабу и скорости сегодня уделяется меньше внимания, на первый план выступают качество и эффективность в экономике. В 2016 году ВВП Китая был на 7 триллионов долларов меньше, чем в Соединенных Штатах, но на 6 триллионов долларов больше, чем в Японии, которая является третьим по величине экономическим субъектом мира. Согласно расчетам, по объему ВВП в текущих ценах Китай сможет превзойти Соединенные Штаты примерно к 2027 году. Несмотря на временное снижение экономического роста, скорость экономического развития Китая по-прежнему выше, чем у подавляющего большинства стран. Но, зато необходимо осознать, что проблемы низкого качества, невысокой эффективности, слабой инновационной способности и недружественности окружающей среды выступили сегодня на первый план. Все это необходимо решать путем более качественного экономического развития», - сказал он.

Эксперт напомнил, что на 19-ом съезде КПК был выдвинут план строительства мощной модернизованной социалистической державы на основе стратегии «двух шагов».

«Для реализации социалистической модернизации экономика является основой, для построения сильной страны нужна мощная экономика. Для мощного экономического развития масштаб является основой, качество - ключевым моментом. В частности, в настоящее время мир охватил новый виток промышленной и технологической революции. Технические возможности, инновационные способности, человеческие ресурсы оказались в фокусе международной конкуренции. Ни одна мировая держава не в состоянии выдержать международную конкуренцию, сделав ставку только лишь на масштабы экономики. Сегодня на первый план выступают качество развития и инновации», - подчеркнул он.

По его словам, повышение качества и эффективности должно преследовать цель удовлетворения потребностей народа на основе углубленного изучения рынка. Необходимо улучшать производство и качество, наращивать производительные силы в соответствии с современными запросами граждан.

Старший преподаватель отделения экономики Партийной школы при ЦК КПК Чжоу Юэхуэй полагает, что для достижения качественного экономического развития крайне важно сформировать новую архитектонику всесторонней открытости.

По его словам, на заре проведения политики реформ и открытости уровень открытости китайской экономики был низким. По данным Государственного статистического управления КНР, в 1978 году объем внешней торговли Китая составлял всего 20,64 миллиарда долларов (0,79% от общемирового объема), и по этому показателю Китай занимал 22-е место в мире. Общий объем привлечения иностранных инвестиций и инвестиций Китая за рубежом составлял менее 20 миллионов долларов.

Прошло 40 лет, и на сегодня темпы роста внешней торговли и использования иностранных инвестиций Китая значительно превосходят среднемировой уровень. Согласно последним данным Государственного статистического управления Китая, по итогам 2017 года общий объем экспорта и импорта Китая составил 27,79 триллиона юаней, увеличившись на 14,2% по сравнению с предыдущим годом, доля Китая в мировой торговле заметно выросла, по общему товарообороту Китай сравнялся с уровнем США.

«За минувшие пять лет вклад Китая в рост мировой экономики превышал 30%, тогда как даже совокупный вклад развитых экономик (США, ЕС и других) не достигал и 30%. Думаю, Китай можно смело назвать достойным «источником движущих сил», способствующим мировому экономическому росту. Согласно предварительным подсчетам, по итогам 2017 года годовой прирост китайской экономики составил 6,9%, что намного выше показателей других ведущих экономик мира. Это результат выдвинутой Китаем инициативы о совместном строительстве «Одного пояса и одного пути», а также результат ускоренного создания новой экономической системы открытого типа, способствования развитию открытой мировой экономики, активного участия в глобальном экономическом управлении - все эти большие успехи были достигнуты после 18-го съезда КПК (2012 год)», - сказал он.

Эксперт напомнил, что в соответствии с решениями, принятыми на 19-ом съезде КПК, необходимо прилагать усилия к формированию новой всесторонней открытости в новую эпоху. Для этого Китаю нужно продолжить реализацию инициативы «Один пояс, один путь», ускорить строительство мощной торговой державы, улучшить инвестиционный климат для зарубежных инвесторов, оптимизировать «региональную открытость», реформировать методы ведения внешнего инвестиционного сотрудничества, содействовать либерализации и упрощению процедур ведения торговли и осуществления инвестиций.

«Нам стоит повышать уровень двусторонней открытости, должным образом разрешать торговые конфликты, придерживаться открытой стратегии взаимной выгоды и всеобщего выигрыша. Быть инициатором открытости, и за счет этого получать дивиденды развития и победить в международной конкуренции», - резюмировал Чжоу Юэхуэй.

Напомним, что «Жэньминь хуабао» - популярный в Китае государственный иллюстрированный ежемесячный журнал, впервые изданный в 1951 году. Его название в иероглифах каллиграфическим почерком вывел лично первый Председатель КНР Мао Цзэдун.

Фото: «Жэньминь хуабао»