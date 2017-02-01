Китайские эксперты предлагают построить зернохранилище в бассейне реки Ишим

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Шанхайские эксперты предлагают Китаю принять активное участие в модернизации сельского хозяйства в Центральной Азии и создать «зерновой коридор», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае со ссылкой на агентство «Синьхуа».

«В рамках реализации инициативы «Один пояс, один путь» необходимо освоить ресурсы пахотных земель в Центральной Азии и превратить этот регион в зернохранилище мирового класса. В настоящее время в Центральной Азии насчитывается 38 млн га пахотных земель, на долю Казахстана приходится около 74% - 28 млн га. В будущем общая площадь пахотных земель в регионе сможет достигнуть 60 млн га, а годовой урожай зерна составит 225 млн тонн. Объем экспорта достигнет 160 млн тонн», - сказала в интервью агентству «Синьхуа» эксперт Центра по изучению России и Центральной Азии Академии по изучению международных проблем при Фуданьском университете (г.Шанхай) Сюй Хайянь.

По ее словам, Казахстан является одним из крупнейших в регионе производителей зерна.

«Следует продвигать строительство зернохранилища в бассейне реки Ишим на севере Казахстана, которое затем распространится на остальные четыре страны Центральной Азии - Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан и Кыргызстан», - считает эксперт.

Зерно из Казахстана, - продолжает она, - можно перевозить в Китай через КПП «Алашанькоу», затем по экономическому коридору Китай-Пакистан и через пакистанский порт Гвадар поставлять в страны Южной Азии и Африки, которые сталкиваются с продовольственным дефицитом.

По ее мнению, строительство «зернового коридора» также будет способствовать покрытию дефицита зерна в Китае и содействовать сотрудничеству в области производственных мощностей между Китаем и странами Центральной Азии.

«Китай сможет помогать странам Центральной Азии в увеличении урожая зерновых. Для этого потребуется оптимизация использования водных ресурсов и предоставление огромных средств для распространения водосберегающих технологий в Центральной Азии»,- подчеркнула Сюй Хайянь.