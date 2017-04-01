Китайская водка стала самым дорогим в мире спиртным брендом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Элитная китайская водка «Маотай» стала самым дорогим в мире брендом среди спиртных напитков. Ее производитель - компания Kweichow Moutai - по капитализации обогнала британского алкогольного гиганта Diageo, который выпускает виски Johnnie Walker, водку Smirnoff и другую всемирно известную продукцию, передает ТАСС.

Объем рыночной капитализации «Маотай» на торгах в минувшую пятницу достиг $71,55 млрд. Аналогичный показатель для Diageo составляет $71,05 млрд.

Акции производителя самой элитной водки в Китае являются одними из самых «ходовых» на Шанхайской фондовой бирже. С 2014 года они подскочили в цене в четыре раза - до 389,5 юаней за штуку. Популярности «Маотая» - излюбленной водки китайских чиновников, а ранее - атрибута официальных банкетов, похоже, не помешала проводимая по инициативе председателя КНР Си Цзиньпина кампания по борьбе с коррупцией и излишествами.

«Прежде основные продажи этой водки приходились за счет того, что она поставлялась на госбанкеты и на подарки бюрократам. Однако в настоящее время ее потребителями выступают уже представители среднего класса», - пояснил эксперт отрасли Чжу Даньпэн.

При этому цена на эту водку может составлять от $115 до почти $200, а иногда и выше.

Настоящий «Маотай» с давних времен производится по уникальному сложному рецепту в юго-западной провинции Гуйчжоу. Для ее приготовления традиционно используется только вода из речки Чишуйхэ, протекающей в горном районе с особой почвой и экосистемой. Крепость водки составляет от 53 до 55 градусов.