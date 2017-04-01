Китайская SANY Group инвестирует в машиностроение Казахстана

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев обсудил со старшим вице-президентом корпорации «SANY Group» Дуань Давэй вопросы реализации потенциальных проектов на территории Казахстана и инвестирования в машиностроительную и транспортно-логистическую отрасли страны, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае.

Стороны обсудили реализацию договоренностей по итогам встречи руководства компании с министром по инвестициям и развитию РК Женисом Касымбеком в рамках его визита в КНР 26-28 февраля. Кроме того, состоялся обмен мнениями по дальнейшему развитию взаимодействия по итогам визита делегации «SANY Group» в Казахстан, в ходе которого состоялся ряд двусторонних встреч с руководством МИР РК, «КТЖ Экспресс», Казахстанского института развития индустрии, Союза машиностроителей Казахстана.



Дуань Давэй выразил заинтересованность в реализации проекта по строительству сборочной линии специальной и строительной техники на территории Казахстана (дорожная, строительная, портовая, техника горно-металлургического комплекса и др.), а также подчеркнул, что в свете реализуемой в РК Новой экономической политики «Нурлы жол» и ее дальнейшего сопряжения с китайской инициативой «Экономический пояс Шелкового пути», Казахстан является привлекательным рынком для инвестиций.



Казахстанский дипломат предложил представителям компании принять активное участие в расширении и создании транспортно-логистических центров на территории Казахстана, включая порт Актау, а также ознакомил собеседника с инвестиционным климатом и преференциями для иностранных инвесторов, основными положениями реализуемой в Казахстане «Программы по индустриализации и инвестициям между правительствами РК и КНР». С учетом богатого опыта работы компании в сфере возобновляемой и альтернативной энергетики, в частности, ветровой и солнечной энергии, Шахрат Нурышев пригласил «SANY Group» принять участие в Международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017» в Астане.



Напомним, компания «SANY Group» была образована в 1989 году, входит в 5-ку крупнейших мировых производителей строительной специальной техники после «Caterpillar», «Komatsu», «Hitachi» и «Volvo». Штат сотрудников превышает 40 тыс человек. Компания обладает производственными линями в Германии, США, Бразилии и Индии, имеет 28 филиалов по всему миру, 106 дистрибьюторов, 346 сервисных центров.