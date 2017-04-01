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Китай завершил морские испытания подводного робота

Китай завершил морские испытания подводного робота
10 Апреля 2017 13:04 164

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство транспорта КНР завершило морские испытания подводного робота с глубиной погружения до 3 тыс метров, сообщает Синьхуа. 

Управление по спасению под водой при Министерстве транспорта КНР сообщило, что судно "Дэмэй" провело пять дней морских испытаний подводного робота. В ходе испытаний максимальная глубина погружения достигла 2951 метра, это ознаменовало наличие у китайской системы спасения потенциала для проведения глубоководных спасательных работ на глубине до 3 тыс метров.

По словам технических работников управления, оборудование будет в дальнейшем официально сдано в эксплуатацию.

Ключевые слова: Китай, Наука,
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