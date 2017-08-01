Китай заинтересован в строительстве в Казахстане городского подземного и наземного рельсового транспорта

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев обсудил с вице-президентом компании «China Railway Group Limited» Ма Ли перспективы сотрудничества в сфере реализации инфраструктурных проектов на территории Казахстана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае.

Ма Ли подробно рассказал о реализованных проектах как в самом Китае, так и за рубежом - странах Юго-Восточной и Центральной Азии (Узбекистан и Таджикистан), Латинской Америки и Африки.



Ш.Нурышев отметил, что с учетом роста населения городов Астана и Алматы, китайский опыт в сфере развития транспортных систем в крупных мегаполисах представляет интерес для Казахстана. В данном контексте состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросу строительства системы легкорельсового транспорта в Астане (LRT). Отмечена важность данного проекта не только для инфраструктурного развития города, но и для укрепления двустороннего казахстанско-китайского взаимодействия в качестве образцово-показательного примера сотрудничества.



Ма Ли выразил заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества с Казахстаном в сфере инженерно-архитектурного и железнодорожного строительства, а также возведения систем городского подземного и наземного рельсового транспорта.



Напомним, компания «China Railway Group Limited» входит в консорциум компаний, принимающих участие в строительстве системы легкорельсового транспорта (LRT) в Астане. По итогам 2016 года компания занимает 57-е место в рейтинге TOP-500 мировых компаний и 7-е место в рейтинге TOP-500 китайских компаний. Совокупные активы корпорации в 2015 году составили 110 млрд долларов.