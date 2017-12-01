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Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли
23 Декабря 2017 13:25 638
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Китайская ракета-носитель успешно вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования наземных ресурсов, пишет Синьхуа.
В субботу в 12:14 с космодрома Цзюцюань провинции Ганьсу (Северо-Западный Китай) была запущена ракета-носитель, которая успешно вывела на намеченную орбиту спутник дистанционного зондирования наземных ресурсов под номером 2.
Спутник, который был выведен на орбиту ракетой-носителем «Чанчжэн-2D» («Великий поход-2D»), предназначен для обследования наземных ресурсов.
С учетом нынешнего запуска китайские ракеты-носители семейства «Чанчжэн» совершили уже 259 полетов.
Ключевые слова: Китай,
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