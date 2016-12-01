Китай приветствует проведение переговоров по Сирии в Астане

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Китай приветствует проведение встречи по Сирии, которая может пройти в Астане. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае.

«Китай приветствует все усилия, которые могут привести к скорейшему возобновлению мирных переговоров. Мы надеемся, что все стороны в Сирии могут расширить точки соприкосновения, снизить различия в подходах для того, чтобы учитывать интересы страны и ее людей, достичь политического соглашения путем диалога и консультаций», - сказала Хуа Чуньин, отвечая на вопрос, что Китай ожидает от нового раунда переговоров с участием России, Турции и Ирана по Сирии, который может состояться в Астане.

По ее словам, Китай считает мирные политические переговоры единственным практическим путем решения сирийского вопроса. При этом всем соответствующим сторонам в Сирии следует работать над общенациональным прекращением огня, что является гарантией политического решения проблемы.

Напомним, ранее Путин и Эрдоган предложили Назарбаеву провести переговоры по Сирии в Астане.

Нурсултан Назарбаев поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в казахстанской столице. Глава государства подчеркнул, что наша страна изначально поддерживает международные усилия, направленные на мирное урегулирование конфликта в Сирии.

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что ООН будет приветствовать все инициативы по инклюзивному политическому процессу в Сирии, в том числе о переговорах в Астане.