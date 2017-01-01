Китай планирует открыть в Казахстане культурный центр

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Китай планирует открыть культурный центр в Казахстане. Об этом в интервью журналистам заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Ханьхуэй, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы хотим открыть культурный центр Китая. Такой центр мы уже открыли в России. В Москве есть, в Минске есть, теперь здесь, в Казахстане, на обоюдной основе мы хотим открыть культурный центр Китая. В Пекине вы можете открыть культурный центр Казахстана», - сказал Чжан Ханьхуэй.

Однако, по словам дипломата, этот вопрос еще не получил одобрения с казахстанской стороны.

«Пока мы не получили ответа с казахстанской стороны, то есть не получили одобрения. Мы должны об этом переговорить», - добавил Чжан Ханьхуэй.

Посол КНР остановился и на вопросе реализации проекта «Шелкового пути».

«Что касается строительства экономического пояса Шелкового пути, эта наша общая инициатива. Инициатива касается очень многих стран и, конечно, здесь концентрируются наши общие интересы. Мы будем работать, будем устранять всякие помехи и добиваться нашей общей цели», - заключил Чжан Ханьхуэй.