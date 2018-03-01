Китай намерен перевозить текстиль через порт Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Актау обладает уникальными возможностями для создания транспортно-логистического хаба. Об этом заявил заместитель губернатора города Чанчжоу провинции Цзянсу КНР Шен Ицзюнь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал Шен Ицзюнь, прибывший во главе китайской делегации в Актау, Чанчжоу производит большое количество текстиля, отправляемого на экспорт в разные страны мира, здесь же сосредоточено большое число машиностроительных предприятий, производящих текстильное оборудование.

В рамках Транскаспийского международного транспортного коридора (ТМТМ) в 2017 году уже производилась отправка груза через порт Актау, отметил Шен Ицзюнь, и теперь у китайской стороны есть намерение продолжить развитие данного маршрута.

«С этой целью мы прибыли в Мангистау, встретились с руководством области и считаем, что у Актау далекие перспективы, регион обладает уникальными возможностями для создания транспортно-логистического хаба в целях развития международной торговли и имеет все предпосылки для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества, - подчеркнул Шен Ицзюнь.

Шен Ицзюнь также подчеркнул, что в 2018 году Чанчжоу намерен начать экспортировать свою продукции непосредственно через Актау.

«В этой связи для нас очень важно отработать налаженный сервис и гарантии качественной и быстрой перевалки грузов. В будущем мы бы хотели создать в Актау свою складскую базу для распределения грузов в разных направлениях», - подчеркнул Шен Ицзюнь.

Президент порта Актау Абай Турикпенбаев заверил членов китайской делегации о полной готовности порта осуществлять контейнерные перевозки в необходимых объемах при высоком качестве обслуживания.

В завершении встречи обе стороны обменялись памятными подарками.