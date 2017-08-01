Погода
Астана 22 °С
Алматы 20 °С
Курс валют
USD 333.17
EUR 391.67
RUB 5.54
CNY 49.98

Китай начал исполнение санкций Совбеза ООН в отношении КНДР

Китай начал исполнение санкций Совбеза ООН в отношении КНДР
14 Августа 2017 17:06 410

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Министерство коммерции КНР объявило сегодня о запрете импорта ряда товаров из КНДР в рамках исполнения резолюции Совета безопасности ООН, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае.

«С 15 августа вводится полный запрет на ввоз из КНДР угля, железа, железной руды, свинца, свинцовой руды, морепродуктов», - говорится в заявлении ведомства.

Напомним, санкции СБ ООН должны быть исполнены в течение 30 дней после их принятия - 6 августа 2017 года.

 

 

Ключевые слова: Китай, ООН, Безопасность,
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
По теме
Загрузка...

Оставить комментарий

Последние Комментарии

×

Архив