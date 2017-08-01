Китай начал исполнение санкций Совбеза ООН в отношении КНДР

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Министерство коммерции КНР объявило сегодня о запрете импорта ряда товаров из КНДР в рамках исполнения резолюции Совета безопасности ООН, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае.

«С 15 августа вводится полный запрет на ввоз из КНДР угля, железа, железной руды, свинца, свинцовой руды, морепродуктов», - говорится в заявлении ведомства.

Напомним, санкции СБ ООН должны быть исполнены в течение 30 дней после их принятия - 6 августа 2017 года.