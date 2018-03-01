Китай активизирует создание Цифрового Шелкового пути

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Китай будет стимулировать сопряжение стратегий и программ развития с зарубежными странами в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Об этом на открывшейся сегодня первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва заявил Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Пекине.

«Развивать международное сотрудничество в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Неуклонно следуя принципу совместных консультаций, совместного строительства и совместного пользования, закрепить и развивать достижения, полученные на Форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках инициативы «Один пояс, один путь», - сказал он, раскрывая задачи для правительства в 2018 году.

Ли Кэцян отметил необходимость стимулирования строительства международных транспортных коридоров, углубления таможенного сотрудничества между странами-участницами инициативы «Один пояс, один путь».

«По мере расширения международного сотрудничества в сфере производственных мощностей стимулировать выход за рубеж китайского производства и обслуживания. Оптимизировать структуру инвестиций за рубежом. Повысить уровень открытости на Западе Китая, во внутренних и приграничных районах, расширяя таким образом пространство экономического сотрудничества», - подчеркнул Премьер Госсовета КНР.

Напомним, в этом году исполняется 5 лет с момента объявления Председателем КНР Си Цзиньпином инициатив «Экономического пояса Шелкового пути» (в Казахстане) и «Морского Шелкового пути 21-го века» (в Индонезии), которые сейчас называются «Один пояс, один путь».

Нынешняя сессия ВСНП по своему значению носит исторический характер, поскольку она стала первой после объявления на прошедшем в октябре 2017 года 19-ом съезде Компартии Китая вступления социализма с китайской спецификой в новую эпоху.

На сессии ожидается принятие судьбоносных для Китая решений. Вместе с сессией ВСНП традиционно проходит сессия Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета КНР.

Фото: ROMAN PILIPEY/EPA/SHUTTERSTOCK