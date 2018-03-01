Киноиндустрия страны переживает небывалый подъем – Арыстанбек Мухамедиулы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Совместный казахстанско-китайский фильм будет презентован Министерством культуры и спорта РК в июне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В июне будет презентована снятая совместно с Китаем картина о китайском композиторе «Си Сихай» и его жизни в Казахстане, дружбе с казахстанским композитором. Это наша возможность выйти на большой кинорынок Китайской Республики», - сказал министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы на расширенном заседании ведомства.

По его словам, киноиндустрия страны переживает небывалый подъём.

«В прокате появляется всё больше отечественных фильмов, причём билеты на них расходятся моментально. Для примера, коллеги, можете выйти и посмотреть на Наурыз на наши национальные фильмы билетов нет в кинотеатрах. Кинопрокатчики сами удивляются, как так. Раньше если национальные фильмы министерство заставляло просто чтобы их показывали в 7-10 утра или в дневное время, а сейчас наши фильмы стоят в прайм-тайм и билетов уже нет на праздники», - отметил министр.

Мухамедиулы назвал этот факт огромным достижением.





«Это все благодаря тому, что мы впервые делаем шаги на выход в мировой рынок кинопроката. Как вы знаете снятая совместно с Россией картина «28 панфиловцев» стала лидером российского проката », - сказал он.

По его словам, сейчас ведется работа над совместным с Россией фильмом «Эвакуация».

«(Фильм, прим. ред) о передислокации во время войны в Алматы двух киностудий. На выходе в широкий мировой прокат совместно с голливудскими компаниями картина «Амре» о жизни выдающегося Амре Кашаубаева, покорившего своим легендарным выступлением в 1925 году в Париже. Этот фильмы создали специально для зарубежного зрителя. Я вас призываю, 2 апреля будет презентация в ЦКЗ «Казахстан». С 5 апреля выйдет в широкий прокат», - пообещал Мухамедиулы.



