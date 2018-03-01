Кибербезопасность будут изучать во всех вузах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство образования и науки РК намерено увеличивать объем обучения кибербезопасности в вузах Казахстана, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы начали обучать студентов по направлению «Кибербезопасность». Ежегодно мы будем увеличивать гранты. Перед нами стоят две задачи по подготовке кадров. Это подготовка специалистов IT-технологий, а также студенты, которые обучаются по другим специальностям, тоже будут изучать данный предмет во всех университетах республики», - сообщил министр Ерлан Сагадиев в ходе Правительственного часа в Мажилисе Парламента РК.

По данным МОН РК, кибербезопасность изучают только 6 человек в Великобритании.

Также глава МОН остановился на изучении информационно-коммуникационных технологий. По его словам, с прошлого года студенты всех специальностей в объеме трех кредитов изучают данную дисциплину.

По направлению «Информационные технологии и системы» завершили обучение около 1000 студентов по стипендии «Болашак». Это 10,1% от общей численности выпускников (9 348). Они все обучались в лучших университетах Великобритании, США, Малайзии, Канады, Сингапура. Многие из них работают в государственных органах, IT-компаниях и казахстанских вузах.





Фото: buzz.bournemouth.ac.uk