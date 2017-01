Келимбетов встретился с казахстанскими студентами в Гонконге

ПЕКИН-ГОНКОНГ. КАЗИНФОРМ - В ходе визита в Гонконг управляющий Международным финансовым центром «Астана» (МФЦА) Кайрат Келимбетов, управляющие директора МФЦА Саясат Нурбек и Бауржан Бектемиров встретились с казахстанскими студентами гонконгских университетов «Education University of Hong-Kong», «Polytechnic University of Hong Kong», «Chinese University of Hong-Kong», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае.

Келимбетов рассказал о задачах и целях МФЦА, состоянии и перспективах развития этой структуры, кадровых аспектах и развитии человеческого потенциала в МФЦА, а также сотрудничестве с Гонконгом и другими мировыми финансовыми площадками. Он ответил на все интересующие студентов вопросы.

«Встреча с представителями МФЦА во главе с Кайратом Келимбетовым воодушевила нас на еще более усердное изучение наук и гонконгского опыта. Знания, которые мы получим здесь, необходимы для дальнейшего развития Казахстана, в том числе Международного финансового центра «Астана», - сказал в интервью Казинформу студент 4-го курса «Education University of Hong-Kong» по специальности «компьютерные технологии и образование» Рустам Азимов.

По его словам, символичным стало также участие во встрече со студентами Саясата Нурбека и Бауржана Бектемирова.

«Они так же, как и мы, учились за рубежом, и сегодня, несмотря на свой относительно молодой возраст, уже трудятся на благо родины», - подчеркнул Азимов.

Напомним, делегация МФЦА приняла участие в прошедшем 16-17 января в Гонконге 10-ом Азиатском финансовом форуме, на полях которого Келимбетов дал интервью агентству Bloomberg.

Встречи с казахстанскими студентами стали традиционным пунктом программы поездок Келимбетова в международные финансовые центры. Например, в ноябре 2016 года он «зарядил» на учебу студентов в Шанхае.

По данным Генерального консульства РК в Специальном административном районе Сянган КНР (САРС, Гонконг), здесь обучаются свыше 70 казахстанских студентов, из них 48 - в Гонконгском политехническом университете по образовательным грантам, выделенным университетом для талантливых выпускников Назарбаев интеллектуальных школ.

В июне 2016 года Бюро образования Гонконга разработало план по созданию фонда в 1 млрд. гонконгских долларов для обеспечения образовательными грантами около 100 студентов из стран вдоль «Одного пояса, одного пути».

В ноябре 2016 года на прошедшей в Политехническом университете Гонконга конференции «Взращивание талантов и создание потенциала в деле поддержки «Одного пояса, одного пути» вице-провост по академическим делам Назарбаев Университета Лоретта О'Доннелл заявляла, что руководство Назарбаев Университета разрабатывает план выделения стипендиальных программ для гонконгских студентов. К 2020 году указанный казахстанский вуз планирует довести численность обучающихся в вузе иностранцев до 20% от общего числа студентов.