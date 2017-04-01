Келимбетов: «Плохие» кредиты в банковском секторе Казахстана - это проблемы корпоративного управления

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - «Плохие» кредиты в банковском секторе Казахстана - это проблемы корпоративного управления. Об этом сообщил управляющий Международным финансовым центром «Астана» Кайрат Келимбетов на международной конференции «Привлечение международного капитала на казахстанский фондовый рынок», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Приватизация в Казахстане - это не для того, чтобы покрыть какие-то проблемные зоны в бюджете. Приватизация в Казахстане для того, чтобы привлечь инвестиции, диверсифицировать наших инвесторов. И самое главное - чтобы улучшить корпоративное управление. Мы много говорили по корпоративному управлению. Корпоративное управление на бумаге все понимают прекрасно. Корпоративное управление де-факто - это серьезный вызов.

И кризис 2007-2008 годов, и нынешние «плохие» кредиты в банковском секторе - это проблемы корпоративного управления», - сказал К.Келимбетов.

По его словам, в банковском секторе Казахстана риск-менеджмент не соответствует международным стандартам. Поэтому работа нового фондового рынка будет основываться на совершенно новых правилах. В мае-июне будет официально объявлено о том, что крупнейшие биржи мира будут партнерами МФЦА. Эти биржи помогут запустить самую высокотехнологичную фондовую площадку в Евразийском экономическом союзе, Центральной Азии и на Экономическом поясе «Шелкового пути». В настоящее время ведутся переговоры и по коммерческим причинам эти биржи не могут быть названы.