Келимбетов объяснил выбор английского общего права для МФЦ «Астана»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Для Международного финансового центра «Астана» выбрано английское общее право в связи с его наибольшей гибкостью. Об этом сообщил управляющий Международным финансовым центром «Астана» Кайрат Келимбетов на международной конференции «Привлечение международного капитала на казахстанский фондовый рынок», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мировой опыт показывает, что 85 процентов всех самых больших, успешных глобальных и региональных финансовых центров работает в модели юридического содержания английского общего права. Можно спорить, какое законодательство лучше - английское общее или континентальное, но мы видим, что в основном финансовые модели, финансовое регулирование ориентированы на английское общее право. Самым простым обоснованием этого является то, что английское общее право - прецедентное и, по сути, оно наиболее гибкое», - сказал К.Келимбетов.

По его словам, английское общее право быстро адаптируется к требованиям рынка, к тому, что нужно государству для регулирования провалов рынка или, наоборот, рынку, чтобы регулировать провалы государственного регулирования.

К.Келимбетов отметил, что ранее, в 2004 году в Алматы, вопрос об использовании английского общего права обсуждался, и назвал решение о внедрении этого права в МФЦА большой политической смелостью руководства Казахстана.

Напомним, 5 ноября 2015 года Сенат Парламента РК принял Конституционный закон РК «О Международном финансовом центре «Астана». Законом предусматривается особый правовой режим на территории Международного финансового центра «Астана». На территории центра будет действовать законодательство, отличное от законодательства Казахстана. Право центра будет основываться на Конституции РК, законопроекте и актах органов центра, в основу которых будут положены принципы права Англии и Уэльса, а также стандарты ведущих мировых финансовых центров.

Кроме того, в центре будут действовать особые налоговый, валютный и визовый режимы, а также особый режим привлечения иностранной рабочей силы органами и участниками центра.

МФЦ будет представлять собой территорию с четко обозначенными границами, администрируемую собственными органами: Советом по управлению центром, который возглавит Глава государства; администрацией центра - это акционерное общество, обеспечивающее условия деятельности органов; комитетом по регулированию финансовых услуг.

Для органов и участников центра и их сотрудников предусмотрены налоговые льготы сроком на 50 лет. В МФЦ «Астана» будет создан специальный суд - независимый и не входящий в судебную систему Казахстана, и международный арбитражный центр, который будет рассматривать споры между сторонами арбитражного соглашения.