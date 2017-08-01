АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - АО «ҚазТрансГаз Аймақ» возвратит потребителям 268 млн. тенге, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК.

Антимонопольным органом проведено расследование нарушений законодательства РК в области защиты конкуренции в отношении АО «ҚазТрансГаз Аймақ», по итогам которого установлен факт нарушения - злоупотребление своим положением.

«ҚазТрансГаз Аймақ» необоснованно начисляло поправочные коэффициенты потребителям товарного газа. Кроме того, компания применяла разные условия к равнозначным соглашениям с потребителями, не имея на то оснований и объективных причин. В связи с этим антимонопольным органом было возбуждено административное производство и вынесено предписание в отношении газовой компании о прекращении нарушений норм Предпринимательского кодекса РК и устранении их последствий.



По итогам пятимесячных судебных разбирательств постановлениями судов города Астаны по данным фактам акционерное общество привлечено к административной ответственности, а также оставлено в силе предписание», - сообщает пресс-служба Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК.

Результатом судебных разбирательств стало решение, что АО «ҚазТрансГаз Аймақ» за необоснованное начисление поправочных коэффициентов было оштрафовано на 13,4 млн. тенге и должно будет возвратить 2 млн. потребителям товарного газа примерно 268 млн. тенге.

«АО «ҚазТрансГаз Аймақ» также было предписано прекратить незаконную практику начисления поправочных коэффициентов бытовым и коммунально-бытовым потребителям газа, а также осуществить возврат денежных средств, полученных от такого начисления, начиная с июля 2012 года», - говорится в пресс-релизе.

В соответствии с предписанием, практический возврат денежных средств должен быть осуществлен «ҚазТрансГаз Аймақ» до 18 декабря.