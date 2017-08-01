«ҚазТрансГаз Аймақ» возвратит потребителям 268 млн тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За незаконные начисления предприятием «ҚазТрансГаз Аймақ» потребителям будут возвращены деньги, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу антимонопольного комитета Миннацэкономики РК.

Комитет провел расследование нарушений законодательства в области защиты конкуренции в отношении АО «ҚазТрансГаз Аймақ», по итогам которого установлено злоупотребление своим доминирующим положением.

«ҚазТрансГаз Аймақ» необоснованно начисляло поправочные коэффициенты потребителям товарного газа. Кроме того, компания применяла разные условия к равнозначным соглашениям с потребителями, не имея на то оснований и объективных причин», - отмечается в сообщении.

Антимонопольным органом возбуждено административное производство и вынесено предписание в отношении газовой компании о прекращении нарушений норм Предпринимательского кодекса РК и устранении их последствий.

По итогам пятимесячных судебных разбирательств постановлениями судов Астаны по данным фактам предприятие привлечено к административной ответственности, а также оставлено в силе предписание. АО «ҚазТрансГаз Аймақ», в частности, было предписано прекратить незаконную практику начисления поправочных коэффициентов бытовым и коммунально-бытовым потребителям газа, а также осуществить возврат денежных средств, полученных от такого начисления, начиная с июля 2012 года.

Сумма наложенного на предприятие штрафа составила около 13,4 млн. тенге, который к сегодняшнему дню оплачен в бюджет в полном объеме.

По данным компании, 2 млн. потребителям будет возвращено примерно 268 млн. тенге. Согласно предписанию практический возврат денежных средств должен быть осуществлен «ҚазТрансГаз Аймақ» до 18 декабря 2017 года.