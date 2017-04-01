Казком получил предписание Нацбанка по проблемным активам БТА Банка

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - АО «Казкоммерцбанк» (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE о получении им 5 апреля предписаний Национального банка (НБ) Республики Казахстан.

Согласно предписанию, НБ, ссылаясь на результаты проверки, которая проводилась в банке с ноября 2015 года по февраль 2016 год, поручил банку в срок до 10 апреля 2017 года предоставить план мероприятий для решения вопросов, связанных с достаточностью провизий кредитного портфеля. При этом сумма дополнительных провизий (по состоянию на 1 октября 2015 года) была оценена в 908 млрд тенге, из которых 783 млрд тенге относятся к кредиту БТА банка.

Согласно предписанию, НБ поручил принять определенные, корректирующие меры, которые, помимо прочего, включают ограничения по выплатам дивидендов и бонусов, а также по реализации активов. От ККБ требуется в срок до 17 апреля 2017 года предоставить НБ план мероприятий по усилению систем внутреннего контроля и риск-менеджмента банка, включая описание процедур внедрения вышеуказанных мер.

В настоящий момент менеджмент банка во взаимодействии с НБ разрабатывает соответствующие планы мероприятий.

Как сообщалось ранее, 2 марта 2017 года Правительство РК, НБ РК, АО «Самрук-Казына», Фонд проблемных кредитов, ККБ и его крупные акционеры, АО «Народный банк Казахстана» и АО «БТА Банк» подписали меморандум о взаимопонимании, определяющий рамки и условия, в соответствии с которыми Народный банк может приобрести долю в капитале ККБ, и оговаривающий соответствующие меры, которые должны быть приняты в отношении потенциальных рисков, связанных с кредитом БТА.

Следует отметить, что согласно официальному заявлению НБ РК от 2 марта 2017 года, «в соответствии с меморандумом, АО «Народный банк Казахстана» имеет намерение выкупить пакет акций в АО «Казкоммерцбанк». Для эффективной реализации потенциальной сделки по покупке пакета акций АО «Казкоммерцбанк» Правительство РК и НБ РК имеют намерение оказать финансовую поддержку путем выкупа АО «Фонд проблемных кредитов» проблемных активов».