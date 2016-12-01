Казком полностью погасит заем Нацбанка в 2017 году

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководство АО «Казкоммерцбанка» (Qazkom) не обсуждало никаких программ по спасению банка и частично погасило заем взятый у Нацбанка, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу банка.

«Ввиду активных обсуждений в прессе в последние дни информации о финансовом состоянии банка, Казкоммерцбанк (Qazkom) считает необходимым довести до сведения заинтересованных сторон достоверную информацию о текущей ситуации в банке. На минувшей неделе агентство Bloomberg, со ссылкой на анонимные источники, сообщило, что банк получил экстренный заем, который является началом предположительно специальной государственной «программы по спасению банка», оцениваемой в 1,5 триллиона тенге и обсуждаемой между руководством Qazkom и Национального банка. Банк официально заявляет, что не ведет никаких переговоров с Национальным банком и правительством по получению такой помощи», - сообщили в пресс-службе банка.

В фининституте подтвердили, что 14 декабря банк привлек краткосрочный заем Национального банка в размере 400,8 млрд тенге в рамках стандартных во всем мире процедур по предоставлению краткосрочной ликвидности банкам второго уровня. Заемные средства были получены на рыночных условиях, на основе платности и возвратности.

«Банк воспользовался стандартным «окном» Национального банка, доступным всем банкам для поддержания уровня своей краткосрочной ликвидности в преддверии череды декабрьских и новогодних праздников. Банк прибегал к подобной практике не менее 10-12 раз за последние десять лет», - уточнили в банке.

За счет средств займа банку удалось обеспечить ряд срочных незапланированных клиентских платежей накануне закрытия финансового 2016 года. Кроме того, банк максимально подготовился к сезонному всплеску платежей и переводов клиентами через сеть отделений и банкоматов Qazkom, которая на сегодня обслуживает дополнительно клиентов еще 9 (девяти) банков Казахстана.

«Ежегодно, в период декабрьских и новогодних праздников, оборот наличных операций и платежей резко вырастает. Если за декабрь 2014 года казахстанцы обналичили через банкоматы Qazkom порядка 90 млрд тенге, то в декабре 2015 - около 140 миллиардов тенге. По итогам декабря текущего года мы ожидаем оборот свыше 200 млрд тенге. Учитывая, что две трети платежей в Казахстане проходят через платежную систему Казкоммерцбанка, руководство Qazkom считает своим долгом сделать все возможное для исключения каких-либо задержек платежей наших клиентов», - объяснили в банке.

В настоящее время у банка имеется достаточный запас ликвидности для обеспечения бесперебойной работы банка во время предстоящих новогодних праздников, проведения любых платежей, операций по счетам и вкладам клиентов, уточнили в пресс-службе.

«Банк выполняет все пруденциальные нормативы по достаточности капитала и уровню ликвидности. В подтверждение краткосрочности привлечения средств банк сегодня частично погасил заем Национального банка на сумму 200 млрд тенге. Полное погашение задолженности планируется в I квартале 2017 года», - подчеркнули в пресс-службе.

Также Qazkom просит своих клиентов доверять только подтвержденной информации и ориентироваться на официальные заявления акционеров и руководства банка, а также регулятора в лице Национального банка и правительства.