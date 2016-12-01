Казинвестбанк лишили лицензии на проведение банковских операций

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - АО «Казинвестбанк» лишено лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.

«В соответствии с постановлением правления Национального банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 291 принято решение о лишении АО «Казинвестбанк» лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг, выданной банку Агентством РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 21 марта 2008 года № 221, по основаниям, предусмотренным подпунктом в) пункта 1 статьи 48 Закона РК «О банках и банковской деятельности в РК», за систематическое (три и более раза в течение 12 последовательных календарных месяцев) ненадлежащее исполнение договорных обязательств по платежным и переводным операциям, с 27 декабря 2016 года», - указано в сообщении.

Как подчеркивается в сообщении регулятора, ввиду низкой доли активов и обязательств банка в совокупных активах и обязательствах банковского сектора (0,7%) лишение банка лицензии не несет рисков для других финансовых организаций.

Приказом главы регулятора № 468 от 26 декабря 2016 года назначена временная администрация, к которой перешли полномочия всех органов управления банка. Временная администрация будет действовать до назначения ликвидационной комиссии судом.

С 27 декабря 2016 года прекращены все операции по банковским счетам клиентов и самого банка, за исключением случаев, связанных с расходами, предусмотренными нормативными правовыми актами уполномоченного органа, зачислением поступающих в Банк денег.

Нацбанк в установленном законодательством порядке обратится в суд с заявлением о принудительном прекращении деятельности (ликвидации) банка.

С даты возбуждения судом дела о принудительной ликвидации банка требования кредиторов к банку могут быть предъявлены только в ликвидационном производстве, за исключением требований, связанных с текущими расходами на содержание банка.

Банк является участником системы обязательного гарантирования депозитов физических лиц, в связи с чем депозиторам в установленном порядке будет выплачено гарантийное возмещение.