Казинвестбанк исключили из членов KASE

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - АО «Казинвестбанк» исключили из членов Казахстанской фондовой биржи (KASE), передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт биржи.

«Решением Совета директоров Казахстанской фондовой биржи (KASE) с 3 февраля 2017 года АО «Казинвестбанк» (Алматы) исключено из членов KASE по категориям «валютная» и «фондовая». Это означает, что АО «Казинвестбанк» более не является членом KASE и не имеет права торговать на KASE какими-либо инструментами», - указано в сообщении.

Данное решение принято в связи с тем, что АО «Казинвестбанк» с 27 декабря 2016 года лишено лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг.

Напомним, Национальный банк РК лишил лицензии АО «Казинвестбанк» на осуществление банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных. В связи с принятым 26 декабря 2016 года решением правления Нацбанка о лишении АО «Казинвестбанк» лицензии на осуществление банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг вкладчикам-физическим лицам напомнили, что депозиты в тенге и иностранной валюте, деньги на платежных карточках и банковских счетах защищены гарантией Казахстанского фонда гарантирования депозитов (далее - КФГД), то есть в случае дальнейшего принятия судом решения о принудительной ликвидации банка КФГД осуществляет вкладчикам-физическим лицам выплаты гарантийного возмещения.