Казино под караоке-бар замаскировали в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Дилер из Капшагая приговорен к двум годам ограничения свободы за создание казино, замаскированного под караоке-бар в Караганде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в Казыбекбийском районном суде Караганды, 31-летний житель Алматы, ранее судимый Капчагайским горсудом Алматинской области за грабеж к 3 годам ограничения свободы, открыл в Караганде нелегальное игорное заведение.

Без оформления договора аренды, Аслан Алашев на основе устной договоренности с хозяином караоке-бара стал снимать одну из комнат в заведении на первом этаже жилого многоэтажного дома. Через соцсети купил игральный стол, игральные фишки и карты, предназначенные для азартной игры в «Покер», которые завез в эту комнату. Нелегальное учреждение работало с июля 2016 года. Аслан Алашев нанял сотрудников игорного заведения. Двоим официантам платил за работу по 3 тысячи тенге в день. Двоим дилерам, раздающим карты, платил по 5 тысяч тенге в день.

Двери в заведение были открыты для ограниченного количества людей. О проведении игр и часах работы казино он сообщал по мобильному приложению «WhatsApp», где создал группу зависимых от азартных игр людей.

Узнав о деятельности казино, сотрудники службы экономических расследований департамента по делам госслужбы направили статиста для установления факта игорного бизнеса. Мужчина под псевдонимом Иванов с помощью знакомых получил одобрение на допуск в казино. Там он сделал ставку в 10 тысяч тенге, обменяв деньги на игральные фишки для карточной игры «Покер». Выиграв, Иванов обналичил фишки у хозяина казино Алашева, получив 40 тысяч тенге. После этого сотрудники департамента задержали Алашева.

Клиенты рассказали следователю, что настолько втягивались в азарные игры, что находились там сутками.

«Заведомо зная, что организация азартных игр является запрещенным видом деятельности, Аслан Алашев задался преступным умыслом, направленным на извлечение материальной выгоды. Действия подсудимого нарушают статьи 9 и 11 закона «Об игорном бизнесе», регламентирующих, что деятельность в сфере игорного бизнеса осуществляется на основании лицензий сроком на десять лет, а также указывающих, что казино и залы игровых автоматов подлежат размещению в Алматинской области на побережье Капшагайского водохранилища и в Щучинском районе Акмолинской области в пределах территорий, определяемых местными исполнительными органами», - отметила при оглашении приговора судья Бахыт Ахметова.

Подсудимый признал вину и раскаялся. Он пояснил, что открыл казино из-за тяжелого материального положения.

«Смягчающими уголовную ответственность обстоятельствами суд признает чистосердечное раскаяние и признание вины. Суд признает подсудимого виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 307 Уголовного кодекса «организация незаконного игорного бизнаса», и назначает наказание в виде ограничения свободы сроком на два года. Имущество, добытое преступным путем, подлежит конфискации. Устанавливается пробационный контроль сроком на два года», - огласила приговор судья Бахыт Ахметова.