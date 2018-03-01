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Каждый второй студент в Казахстане сможет обучаться по госгранту

6 Марта 2018 14:18 790
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Каждый второй студент в Казахстане сможет обучаться по госгранту

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Реализация пяти социальных инициатив Президента РК Нурсултана Назарбаева позволит каждому второму студенту в Казахстане обучаться в вузе за счет государственного гранта. Об этом заявил директор департамента политической работы Центрального аппарата партии «Нур Отан» Данат Жумин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В ходе встречи экспертов по обсуждению пяти социальных инициатив Президента в научно-исследовательском центре «Жастар» Данат Жумин заявил, что большинство из инициатив Президента направлены на решение проблем молодежи. Он подчеркнул, что в Казахстане будет более доступным образование и проживание в общежитии для студентов.

«В прошлом году у нас выпустилось из школ 136 тыс человек. Сейчас с учетом того, что 20 тыс дополнительных грантов будет выделяться, количество грантов теперь будет составлять 74 тыс. Это означает, что фактически каждый второй молодой человек, который решит получить в Казахстане высшее образование, сможет его получить за счет государства. То есть образование становится не просто доступным, оно становится супердоступным», - сказал Данат Жумин.

Он также добавил, что в этом вопросе самым главным является теперь то - куда пойдут эти гранты, в какие вузы.

«Президент сказал, что 11 тысяч будут выделены на технические специальности, а в каких вузах, каких регионах. То есть если мы говорим о 74 тыс студентах, то где они будут обучаться - в Алматы и Астане? Вчера министр сказал о том, что молодой человек куда захочет, какой вуз выберет, туда и пойдет. Я не знаю правильно это или нет. С учетом той политики, которую мы проводим. Вот у нас есть программа «Серпін», которая ориентирована на то, чтобы содействовать миграции молодежи из трудоизбыточных регионов в трудодефицитные. Может быть, с этой очки зрения правильно, чтобы эти гранты были в той части нашей страны, где мы реально нуждаемся в том, чтобы молодежь была, чтобы она там училась, чтобы там оставалась», - резюмировал Данат Жумин.

Мероприятие организовано Министерством по делам религий и гражданского общества РК. 

 

 

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Ключевые слова: Вузы, Образование, Пять социальных инициатив,
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Автор:

Серик Сабеков

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