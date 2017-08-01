Каждый второй брак заканчивается разводом в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области подвели итоги социального развития за первое полугодие, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента статистики, на 1 июля в регионе проживает 560,5 тысяч человек, или 3,1% населения Казахстана. Более 50% североказахстанцев - сельские жители.

За полгода зарегистрировано 3510 новорожденных. Вместе с тем умерли 3485 жителей области. Естественный прирост населения - всего 25 человек, тогда как в соответствующем периоде прошлого года он составлял 433 человека.

В январе-июне этого года зарегистрировано 1492 брака и 973 развода.

Статистики утверждают, что среднемесячная номинальная заработная плата выросла по сравнению с тем же периодом прошлого года на 5,9% и составила 99 930 тенге. Самую высокую зарплату в регионе получают на предприятиях в финансовой и страховой деятельности - 176 954 тенге, транспорта и складирования - 157 420 тенге, информации и связи - 136 156 тенге.

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в июле составила 22 737 тенге. Стоимость продовольственной корзины - 13 641 тенге.

По сравнению с декабрем прошлого года в июле продукты подорожали на 5,3%, непродовольственные товары - на 3,2%, платные услуги - на 6,7%. Поднялась цена на сахар и кондитерские изделия, масла и жиры, яйца, молочные продукты, фрукты и овощи. Незначительно подешевели только картофель и капуста.