Каждый турист тратит в Турции примерно $680
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 2017 году 22,5 процента доходов Турции от туризма было сформировано за счет турецких граждан, проживающих за рубежом, сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на Ассоциацию отельеров Средиземноморского региона Турции (AKTOB).
Турцию в прошлом году посетило более 38,62 миллиона человек (за исключением сирийцев, перешедших границу в Газиантепе, Хатае, Килисе и Шанлыурфе). Из них более 32,79 миллиона человек - иностранцы, свыше 6,55 миллиона - турецкие граждане, проживающие за рубежом.
Число турецких граждан, проживающих за рубежом и посетивших Турцию для отдыха, в 2017 году выросло на 440895 человек по сравнению с 2016 годом. В 2016 году их было около семи миллионов человек.
Доходы Турции от туризма в 2017 году в целом превысили 26,28 миллиарда долларов. В общей структуре доходов более 20,223 миллиарда долларов пришлись на туристов из-за рубежа и почти 6 миллиардов долларов - на турецких граждан, проживающих за рубежом.
Каждый турист в среднем потратил в Турции 681 доллар, в том числе турист из-за рубежа - 630 долларов, турецкий гражданин, проживающий за рубежом, - 903 доллара, что на 75 долларов меньше, чем в 2016 году (978 долларов).
Среднее число ночей, проведенных туристами в Турции в 2017 году, составило 12,7. Иностранцы в среднем провели в Турции 10,6 ночи, а турецкие граждане - 22,9 ночи.
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