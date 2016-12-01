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КазГео подведет итоги празднования 150-летия Алихана Букейхана

КазГео подведет итоги празднования 150-летия Алихана Букейхана
24 Декабря 18:30 145

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 27 декабря в 11.00 в Национальной Библиотеке Республики Казахстан в Алматы состоится круглый стол, где ученые и историки подведут итоги празднования 150-летия Алихана Букейхана, а также будут озвучены интересные факты о жизни и деятельности общественного деятеля.

В рамках круглого стола состоится презентация книги «Әлихан әлемі», изданной при поддержке Казахского Географического Общества. Автором книги является казахстанский ученый-алашовед - Қайырбек Кемеңгер. Часть материалов для издания была собрана в ходе экспедиции КазГео, посвященной 150-летию ученого, просветителя, политика Алихана Букейхана.

Напомним, минувшим летом видные историки, алашоведы приняли участие в исследовательской экспедиции памяти Алихана Букейхана по маршруту Казахстан-Россия-Беларусь, организованной Казахским Географическим Обществом.

Книга направлена на пропаганду и ознакомление читателей с интересными фактами из жизни, трудов Алихана Букейхана, научной деятельностью КазГео.

В мероприятии примут участие: Кайырбек Кеменгер - автор книги, доцент, научный сотрудник ЕНУ, Мамбет Койгелдиев - доктор исторических наук, профессор, Айгуль Исмакова - доктор филологических наук, профессор, зав.отделом института литературы и искусства им.М.О.Ауэзова, Алмат Басенов - главный дизайнер Национального банка РК

 

 

Ключевые слова: 25 лет независимости, История Казахстана,
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