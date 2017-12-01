Казатомпром продал акции компании «Westinghouse Electric»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Корпорация «Toshiba» выкупила у АО «НАК «Казатомпром» 10% акций компании «Westinghouse Electric», в соответствии с условием договора о пут опционе. Об этом сообщили в департаменте по связям с общественностью АО «НАК «Казатомпром».

Сегодня Казатомпром получил оплату за акции «Westinghouse» в размере 522 млн долларов по ранее реализованному праву на пут опцион.

С учетом полученных за период владения акциями дивидендов в размере 103 млн долларов, Казатомпром осуществил возврат вложенных средств в общей сумме 625 млн долларов, что превысило первоначальные инвестиции в акции «Westinghouse» на 85 млн долларов.



Напомним, что Казатомпром приобрел акции «Westinghouse» в 2007 году у корпорации «Toshiba» за 540 млн долларов. Согласно условиям договора о пут опционе, Казатомпром имел право продать свои акции обратно корпорации «Toshiba» по фиксированной стоимости 522 млн долларов.



В марте 2017 года американская компания «Westinghouse» (дочерняя компания японской корпорации «Toshiba») подала ходатайство в суд о начале процедуры банкротства, в соответствии со статьей 11 Кодекса США о банкротстве.

АО «НАК «Казатомпром» является мировым лидером в добыче природного урана и национальным оператором в Республике Казахстан по импорту и экспорту урана, редких металлов и ядерного топлива для атомных электростанций. В группу компаний Казатомпром входят 49 предприятий, в которых работают около 26 000 человек. Активы включают в себя все комплексы предприятий, участвующих в производственной цепочке конечных продуктов - от геологоразведки, добычи урана и производства ядерного топлива, до науки, социального обеспечения и обучения. АО «ФНБ «Самрук-Казына» является единственным акционером АО «НАК «Казатомпром».