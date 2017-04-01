Казатомпром и французская компания АРЕВА подписали стратегическое соглашение 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Астане состоялась официальная церемония подписания важного соглашения между АО «НАК «Казатомпром» и французской компанией АРЕВА, направленного на укрепление долгосрочного сотрудничества двух компаний в сфере добычи урана в Республике Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нацкомпании.

Документ скрепили подписями председатель правления АО «НАК «Казатомпром» Аскар Жумагалиев и главный исполнительный директор АРЕВА Филипп Кноро.

Соглашение открывает новые возможности для дальнейшего развития и повышения эффективной деятельности ТОО «СП «КАТКО» (совместное предприятие АРЕВЫ (51%) и Казатомпрома (49%)), что позволит принести дополнительную прибыль акционерам компании.

«В рамках долгосрочного атомного сотрудничества между Казахстаном и Францией, данное соглашение упрочняет наше двадцатилетнее партнерство с Казатомпромом в экономических интересах обоих партнеров. Оно дает КАТКО новые долгосрочные перспективы на основе развития месторождения Южного Торткудука, продлевая таким образом производственную деятельность на два десятилетия», - заявил Филипп Кноро.

«Символично, что стратегическое соглашение мы подписываем с нашими надежными партнерами в год празднования 20-летия компании «Казатомпром». Положительным примером взаимовыгодного сотрудничества является успешная реализация совместных проектов в ядерно-топливном цикле. Кроме того, положения соглашения соответствует задачам, поставленным Главой государства Н.Назарбаевым по сохранению лидерства на рынке добычи урана и созданию конкурентоспособной атомной компании в мире», - отметил Аскар Жумагалиев.

Созданное в 1996 году, совместное предприятие «КАТКО» успешно осуществляет добычу урана методом подземного скважинного выщелачивания на месторождении «Моинкум», расположенном в Южно-Казахстанской области. При своей производственной деятельности «КАТКО» опирается на международный опыт и знания АРЕВЫ и Казатомпрома, двух ведущих компаний по добыче урана в мире.





