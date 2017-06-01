Казатомпром договорился о цифровизации производства с ведущими мировыми компаниями

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках Международной выставки «Астана ЭКСПО-2017» в павильоне «Мир атомной энергии» состоялось подписание меморандумов между АО «НАК «Казатомпром» и ведущими компаниями в мировой атомной отрасли - Cameco Corporation, Uranium One Inc., CGN и AREVA. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нацкомпании.





Все четыре документа определяют возможности сотрудничества по реализации в Казатомпроме задач, озвученных в Послании Президента Казахстана Н.А. Назарбаева «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» и в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан». Стороны намерены сотрудничать в сфере автоматизации, цифровизации и роботизации на совместных предприятиях, в частности, заниматься разработкой проектов по BigData, интернету вещей, аддитивным технологиям, 3D моделированию и облачным технологиям. Кроме того, меморандумы предусматривают проведение совместных семинаров, форумов, стажировок с целью обмена опытом.





«В Послании Глава государства сказал, что необходимо промышленность и производство переводить на рельсы цифровизации, и сегодняшние меморандумы - это практическое выполнение тех поручений. Поэтому все наши совместные предприятия перейдут на цифровизацию, будут применять элементы роботизации и строить работу через анализ больших данных», - отметил председатель правления Казатомпрома Аскар Жумагалиев.

Отметим, национальная атомная компания ведет активную работу по реализации концепции «Индустрии 4.0». В частности, в Казатомпроме проводится комплексная автоматизация основных направлений уранового производства. Запускаются проекты Цифровой рудник, ERP (планирование ресурсов предприятия), Интегрированная система планирования, Ситуационный центр, которые являются платформой для «Индустрии 4.0».





На дочернем предприятии «Kazatomprom-SaUran» ведется процесс роботизации линии затарки готовой продукции. Засыпку в емкость, взвешивание и отгрузку уранового продукта будут выполнять не работники, а роботизированный комплекс.

Одним из основополагающих компонентов «Индустрии 4.0» является Интернет вещей (принцип взаимодействия электронных устройств без вмешательства человека). Все фактические производственные показатели в головной офис компании будут поступать с помощью многочисленных датчиков на оборудовании. Это позволит получать достоверные данные и обеспечивать автономность процессов, исключая человеческий фактор на производстве. Производственные участки смогут взаимодействовать между собой, формировать заказы, корректировать параметры, регулировать нормативы.