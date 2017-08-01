Kazakh Export исключили из списка объектов для приватизации

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Экспортная страховая компания «KazakhExport» исключена из списка объектов для приватизации, сообщили в пресс-службе компании.

«Дочерняя организация национального управляющего холдинга «Байтерек» АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» исключена из перечня крупных дочерних, зависимых организаций национальных управляющих холдингов и иных юридических лиц, являющихся аффилированными с ними, предлагаемых к передаче в конкурентную среду в приоритетном порядке»,- говорится в сообщении.



Как пояснили в пресс-службе, изменения внесены на основании Постановления Правительства РК от 3 августа 2017 года № 467 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 1141 «О некоторых вопросах приватизации на 2016 - 2020 годы».

«10 марта 2017 года Постановлением Правительства РК №112 Kazakh Export включен в официальный перечень действующих национальных компаний. В апреле 2017 года Государственная комиссия по вопросам модернизации экономики РК согласовала исключение Kazakh Export из перечня объектов для приватизации и поручила Министерству по инвестициям и развитию совместно с холдингом «Байтерек» в установленном законодательном порядке принять меры по исключению национального оператора по продвижению экспорта из перечня объектов, предлагаемых к передаче в конкурентную среду»,- указывается в сообщении.

В соответствии с Посланием Президента народу Казахстана от 31 января 2017 года перед Правительством Республики Казахстан стоит задача по активизации работ по увеличению казахстанского несырьевого экспорта. Одним из стратегических направлений деятельности холдинга «Байтерек» является повышение экспортного потенциала производителей казахстанских товаров. Деятельность Kazakh Export нацелена на создание адекватных механизмов по поддержке выхода казахстанской продукции обрабатывающего сектора на зарубежные рынки.