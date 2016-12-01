Казахстану не угрожает экономический спад

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - После распада СССР Казахстан, как и другие постсоветские страны, испытал большие экономические трудности. Были разорваны экономические связи с бывшими союзными республиками, а о конкурентоспособности на мировых рынках в то время речи не шло. Основой для развития экономики могли быть только сырьевые ресурсы - нефть, газ и металлы. Соответственно, освоению этих ресурсов уделялось большое внимание, поскольку от этого зависела судьба страны.

За период 1990-1999 годов валовый внутренний продукт Казахстана сократился на 12,8 миллиарда долларов США, или на 43,1 процента до 16,9 миллиарда долларов. В последующие годы ВВП рос и сейчас превышает 200 миллиардов долларов. Большая часть этого роста была обеспечена за счет добычи углеводородов и металлов. Но уже в начале 2000 годов руководство страны начало работу по выработке планов диверсификации экономики путем развития промышленности и сельского хозяйства. Реализовывались различные программы, в том числе по развитию строительной индустрии в связи со строительством новой столицы, благодаря чему Казахстан сегодня располагает собственным производством всех основных видов строительных материалов.

С 2010 года начала выполняться Государственная программа форсированного индустриально-инновационного развития, которая разбита на пятилетки. Программа дает хорошие результаты - впервые после обретения независимости обрабатывающая промышленность Казахстана начала расти быстрее, чем горнодобывающая. В 2015 году рост в горно-добывающей промышленности составил 17 процентов, а в обрабатывающей - 24 процента. По этому показателю Казахстан опережает партнеров по Евразийскому экономическому союзу. При этом, производительность труда в обрабатывающей промышленности увеличилась на 33 процента.

За 2010-2014 годы в обрабатывающую промышленность Казахстана было вложено почти 18 миллиардов долларов - в три раза больше, чем за предыдущие 15 лет.

К настоящему времени в стране создана самостоятельная и надежная энергетическая система, а также создаются транспортные коридоры в востока на запад и с севера на юг. С целью дальнейшего развития инфраструктуры реализуется специальная Госпрограмма «Нурлы жол».

Все вышеперечисленное позволят выборочно развивать наиболее перспективные отрасли - металлургию, химию, нефтепереработку, машиностроение и производство продуктов питания.

С 2014 года в рамках Госпрограммы индустриализации реализовано более 1000 проектов на общую сумму 4,6 триллиона тенге и создано около 100 тысяч постоянных рабочих мест. А до конца второй пятилетки будут реализованы еще 300 проектов и созданы более 60 тысяч рабочих мест.

Итоги 2016 года, подведенные Правительством, убедительно показывают, что большая проведенная работа по индустриализации страны уже помогает экономике сохранять положительную динамику даже в условиях резкого снижения цен на основные экспортные товары. В несырьевом секторе основными драйверами роста экономики стали строительство, где объемы производства выросли на 7,5 процента, сельское хозяйство - на 4,5 процента, транспорт - на 3,8 процента, и обрабатывающая промышленность - на 0,5 процента. В стране сохраняется деловая и инвестиционная активность, ситуация на финансовом рынке стабильная.

Прирост ВВП ожидается в пределах одного процента, то есть, рецессии не произошло. Рост производства товаров с начала года составил 0,9 процента, услуг - 0,6 процента. Одним из главных условий поддержания положительных темпов экономического роста является повышение инвестиционной активности. Объем инвестиций за 11 месяцев текущего года вырос на 4,7 процента до 6 триллионов тенге. Улучшается динамика внешнеторгового оборота. Росту способствовала реализация индустриально-инновационных и инфраструктурных проектов в рамках Госпрограммы «Нұрлы жол» и «ГПИИР» и антикризисных программ. Также отмечается положительная динамика прямых иностранных инвестиций с начала года - их чистый приток в январе-сентябре текущего года составил 12,1 млрд. долл. США, что выше уровня прошлого года в 4,4 раза.

На фоне стабилизации валютного рынка, по состоянию на 1 декабря 2016 года золотовалютные резервы Национального банка с начала года выросли на 7 процентов до 29,8 миллиарда долларов. Активы Национального фонда, хотя и снизились с начала года, остаются достаточными для финансирования программ развития и наполнения бюджета. Общие международные резервы составляют 90,9 миллиарда долларов.

Безусловно, росту экономики содействовал запуск месторождения Кашаган в конце сентября текущего года. Это обеспечило дополнительно добычу нефти в объеме более 75 тысяч баррелей в сутки, А всего с начала года добыто 70,8 миллиона тонн нефти при плане 69,2 миллиона тонн.

«Сейчас мир меняется быстрыми темпами. Наступает другая эпоха. На наших глазах возникает новая глобальная реальность с иными возможностями и рисками. Сегодня на экономику Казахстана негативно влияет ряд внешних факторов, вызванных обвалом на мировых рынках. Происхождение глобальных кризисов не зависит от нас. Никто не застрахован от влияния глобальных кризисов», - сказал Н.Назарбаев, выступая с Посланием народу Казахстана в ноябре прошлого года.

Сегодня у казахстанцев есть полная уверенность в том, что страна сумеет войти в «новую глобальную реальность», преодолеть любые кризисы и продолжить свой путь к процветанию.