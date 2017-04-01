Казахстану и Азербайджану необходимо развивать логистику - эксперт

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Власти Казахстана и Азербайджана придают большое значение сотрудничеству в экономической сфере, считает экономический эксперт Фархад Амирбеков. Своим мнением он поделился с корреспондентом МИА «Казинформ».

«Потенциал экономического сотрудничества может быть реализован лишь при наличии добрососедских отношений и развитой транспортной системой. Говорить о том, что народы Казахстана и Азербайджана братские излишне, в силу очевидности этого факта. Что касается развития логистических связей между нашими странами, то тут есть над чем поработать. И надо сказать, что работа в этом направлении будет активизирована. Как известно, после визита в Баку, Президент Н.Назарбаев посетил в г.Актау логистический центр азербайджанского пищевого холдинга Azersun», - сказал Ф.Амирбеков.

По мнению эксперта, потенциал роста товарооборота имеется. Надо готовить условия для его реализации. Как показывает опыт, наиболее востребованной на первом этапе является практика организации производства товаров для внутреннего рынка или поставок на внутренний рынок. В первую очередь, речь может идти об аграрном секторе, затем машиностроении.

«На первом плане для экономического сотрудничества находятся агросектор и транспорт. Азербайджан, переживающий в своей истории завершение третьего нефтяного бума, вновь, что вполне логично, выбрал путь индустриализации», - подчеркнул эксперт.

По его словам, учитывая географический фактор, обе страны «заперты» в глубине континента и получают выход в мировой океан через цепочку стран. Вместе с тем, учитывая общую морскую границу, обе страны вполне могли бы рассмотреть возможность создания совместных промышленных компаний, холдингов. Такой подход ускорит экономическую интеграцию. Иначе говоря, надо сделать так, чтобы не конкурировать друг с другом, насколько это возможно, считает собеседник.

«Обеспечить серьезный рост торговли без интеграции как производителей товаров, так и поставщиков финансовых услуг не получится. Похоже, что пора нам вместе обсудить комплексную стратегию сотрудничества, рассчитанную лет так на 15-20», - резюмировал Амирбеков.