Казахстанцы завоевали «золото» и «бронзу» в могуле на Универсиаде

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Могулист Дмитрий Рейхерд принес восьмое «золото» в копилку сборной Казахстана на Универсиаде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня в горнолыжном курорте «Шымбулак» завершились соревнования по параллельному могулу среди мужчин. Первенствовал в этой дисциплине казахстанец Дмитрий Рейхерд, для него это уже вторая золотая медаль на домашней Универсиаде. Еще один наш соотечественник Павел Колмаков завоевал «бронзу».

Напомним, днем ранее Дмитрий Рейхерд завоевал пятое для Казахстана «золото» Универсиады.

Таким образом, в копилке сборной Казахстана стало 8 золотых, 2 серебряные и 8 бронзовых медалей.