Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -10 °С
Алматы: 2 °С
USD 333.32 EUR 395.45
RUB 5.74 CNY 50.98
Новости
Вся лента >>>

Казахстанцы в 2018 году смогут свободно посещать ОАЭ

25 Декабря 2017 13:39 832
Поделиться:
Казахстанцы в 2018 году смогут свободно посещать ОАЭ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы смогут свободно посещать Объединенные Арабские Эмираты. Об этом заявил министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов, отвечая на вопросы журналистов после Правительственного часа в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Все Эмираты должны провести свои внутренние процедуры (по ратификации соглашения о безвизовом режиме). После того, как эта работа будет завершена, они дадут официальный ответ. Я думаю, что с первой четверти следующего года наши граждане смогут  свободно посещать Объединенные Арабские Эмираты. Это касается не только дипломатических, но и всех видов паспортов», - сказал Кайрат Абдрахманов.

Ранее он отметил, что в МИД РК в курортный сезон часто  поступают вопросы относительно того, когда ОАЭ откроют границы.

«Мы свою часть работы сделали, ратифицировали соглашение, теперь ожидается, что скоро все эмираты, которые входят в ОАЭ, тоже ратифицируют у себя (соглашение) и на своем уровне проинформируют нас», - сказал Кайрат Абдрахманов на Правительственном часе по вопросам внешней политики Казахстана на азиатском направлении.

 Глава МИД добавил, что в текущем году с ОАЭ были заключены соглашения о безвизовых поездках по всем видам паспортов.

По его словам, на сегодня Казахстан заключил соглашения об освобождении от виз владельцев дипломатических паспортов с 66 странами и международными организациями.

«Для владельцев служебных паспортов у нас есть соглашения с 44 государствами», - уточнил Кайрат Абдрахманов.

 

 

Telegram-канал:

Ключевые слова: МИД РК, Арабские эмираты, Внешняя политика Казахстана, Астана, Мажилис, Туризм, КАЗМЕДИА,
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Оставить комментарий
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Назым Шаханова
Назым Шаханова
954-047
rusred@inform.kz
Архив