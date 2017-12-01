Казахстанцы в 2018 году смогут свободно посещать ОАЭ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы смогут свободно посещать Объединенные Арабские Эмираты. Об этом заявил министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов, отвечая на вопросы журналистов после Правительственного часа в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Все Эмираты должны провести свои внутренние процедуры (по ратификации соглашения о безвизовом режиме). После того, как эта работа будет завершена, они дадут официальный ответ. Я думаю, что с первой четверти следующего года наши граждане смогут свободно посещать Объединенные Арабские Эмираты. Это касается не только дипломатических, но и всех видов паспортов», - сказал Кайрат Абдрахманов.

Ранее он отметил, что в МИД РК в курортный сезон часто поступают вопросы относительно того, когда ОАЭ откроют границы.

«Мы свою часть работы сделали, ратифицировали соглашение, теперь ожидается, что скоро все эмираты, которые входят в ОАЭ, тоже ратифицируют у себя (соглашение) и на своем уровне проинформируют нас», - сказал Кайрат Абдрахманов на Правительственном часе по вопросам внешней политики Казахстана на азиатском направлении.



Глава МИД добавил, что в текущем году с ОАЭ были заключены соглашения о безвизовых поездках по всем видам паспортов.

По его словам, на сегодня Казахстан заключил соглашения об освобождении от виз владельцев дипломатических паспортов с 66 странами и международными организациями.

«Для владельцев служебных паспортов у нас есть соглашения с 44 государствами», - уточнил Кайрат Абдрахманов.