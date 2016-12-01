Казахстанцы стали больше ездить на поездах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ежегодно в Казахстане железнодорожным транспортом перевозится порядка 20 млн. пассажиров. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию РК Асет Асавбаев.

«В 2016 году объем перевозок по сравнению с прошлым годом вырос на 1 млн. пассажиров и составил 23,4 млн. человек (22,5 млн. человек)», - пояснил он.

Как отмечается, ежегодно перевозки пассажиров по ряду межобластных сообщений субсидируются из республиканского бюджета. При этом, в 2016 году на субсидирование перевозок пассажиров по 60 социально-значимым сообщениям было выделено 24,9 млрд. тенге.

«Парк пассажирских вагонов Казахстана на сегодня составляет порядка 2 тыс. вагонов.

Необходимо отметить, что ежегодное выбытие по сроку службы составляет более 100 вагонов в год. В этой связи, в законодательство по вопросам железнодорожного транспорта были внесены существенные изменения», - отметил Асавбаев.

Так, в частности, 9 апреля текущего года был принят Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам железнодорожного пассажирского транспорта», предусматривающий внедрение нового механизма государственного субсидирования железнодорожных пассажирских перевозок по социально значимым сообщениям.