Казахстанцы соболезнуют в связи с авиакатастрофой в России

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы несут цветы к зданию Посольства России в Казахстане.

Цветы оставляют на столике у входа в посольство в Астане.



Ранее глава государства выразил соболезнование Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с жертвами в результате крушения самолета Министерства обороны РФ. Президент России Владимир Путин объявил 26 декабря днем общенационального траура.



Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы выразил соболезнования на своей странице в Facebook.



«Гибель людей в катастрофе - всегда трагедия, но то, что случилось, воспринимается с особой болью. Почти все пассажиры, которые были на борту разбившегося самолета - люди, которых хорошо знали и очень любили. Большинство погибших - участники знаменитого на весь мир хора Ансамбля им. Александрова. Уникальный военный музыкальный коллектив с почти вековой историей... Это легендарный коллектив, который всегда поддерживал бойцов в трудных ситуациях, отправлялся вслед за ними в самые горячие точки. Ансамбль занимался культурной дипломатией. Они всецело отдавались публике, дарили зрителям свой талант. Такие утраты невозместимы, вызывают глубочайшую скорбь», - написал он.



Как сообщалось ранее, Ту-154 Минобороны РФ, вылетевший из Сочи в Сирию, разбился утром 25 декабря в акватории Чёрного моря. По уточнённым данным, на борту воздушного судна находились 92 человека.