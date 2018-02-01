Казахстанцы отправились на полонийную Олимпиаду

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборная команда Республики Казахстан вылетела в Польшу для участия в XIII Всемирных зимних Полонийных играх, которые пройдут с 25 февраля по 1 марта в польском городе Крыница-Здруй, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев участников Полонийных игр провожали активисты ОО «Polska Jedność» города Астаны, президент которого Наталья Кулакова является лидером сборной РК. Из столицы Казахстана спортсмены прямым авиарейсом компании LOT отправились в столицу Польши. Оттуда - самолетом до Кракова и на автобусе до Крыницы-Здруя.

«Настроение у нас боевое. К поездке на полонийную Олимпиаду готовились еще с прошлого лета. Мы намерены громко заявить о себе и своей стране. В этом году свое выступление хотим посвятить 20-летию Астаны (в составе команды, кстати, 11 астанчан). Пользуясь случаем, хотели бы поблагодарить акимат столицы и лично Асета Исекешева за поддержку», - сказала перед вылетом руководитель сборной Наталья Кулакова.





Пока шла регистрация на рейс, удалось побеседовать и с другими представителями команды. Елена Уразгельдиева из Алматы не скрывала волнения и радости, ведь для нее эта поездка - очередная возможность побывать на исторической родине.

«Конечно, главное - это участие, но мы надеемся на медали. Для меня это третьи Полонийные игры - до этого были зимние в 2016 году в Арламуве и летние в 2017-ом в Торуне. Да и в Польшу еду не в первый раз, но знаете, очень волнуюсь в предвкушении. Всю ночь не спала, переживала», - призналась Е. Уразгельдиева.





В отличие от пани Елены 17-летний астанчанин Тэйволд Домбровский впервые откроет для себя Польшу.

«Там учится мой лучший друг, с которым мы, кстати, встретимся на Играх. Думаю, что все будет отлично. Я заявлен во всех видах спорта, в которых представлен Казахстан. Настроен на хорошие результаты», - рассказал Тэйволд.

Стоит отметить, среди участников сборной страны есть и студенты, обучающиеся сейчас в польских вузах. К примеру, Юнна Лопата, получающая высшее образование во Вроцлаве.

«В этом году я в первый раз буду принимать в них участие. Нашей большой и дружной командой мы будем защищать честь нашей страны. Мы приложим все усилия, чтобы добиться максимальных результатов и оправдать надежды близких и друзей. Алға, Қазақстан! Алға, Polonia!» - сказала Юнна.









Полонийные игры, включающие в себя соревнования среди непрофессиональных спортсменов, проходят под патронатом Президента Польши Анджея Дуды.

Всемирные Полонийные игры проводятся с 1934 года, каждые 2 года в разных городах Польши. В них принимают участие поляки из-за рубежа, представляющие свои страны. Цель мероприятия - интеграция польского сообщества, укрепление связей с исторической родиной. С 1986 года проходят также зимние Полонийные игры. С 2000 года основной организатор - неправительственная организация «Wspólnota Polska», занимающаяся укреплением связей с Польшей лиц польского происхождения и поляков, проживающих за границей.

В XIII Всемирных зимних Полонийных играх в Крынице-Здруе 650 человек из 20 стран будут соревноваться в 8 видах спорта: горные лыжи, шорт-трек, беговые лыжи, сноуборд, нординг, конькобежное многоборье, хоккей и семейная эстафета.





Сборная Казахстана участвует в 6 видах, честь республики защищают 25 человек.

В 2017 году на летних Полонийных играх в Торуне казахстанцы завоевали 11 медалей (из них 7 золотых), в 2016 году на зимних играх в Арламуве - 9 медалей.