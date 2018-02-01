Казахстанцы могут оформить прописку, не обращаясь в ЦОН

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Граждане Казахстана теперь могут оформить регистрацию по месту жительства онлайн, не обращаясь в Центр обслуживания населения (ЦОН), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на председателя правления АО «Национальные информационные технологии» Асета Турысова.

«С 25 февраля мы автоматизировали услугу «Регистрация по месту жительства граждан Республики Казахстан». Если раньше гражданин при подаче заявки на регистрацию по месту жительства, заполнял заявление, подписывая его своим ЭЦП, а затем предъявлял уведомление в ЦОНы Государственная корпорация «Правительство для граждан» для записи своего нового адреса на чип удостоверения личности, чтобы данные поступили в базу МВД РК, то теперь после подачи заявки через Портал Egov.kz пользователю больше не требуется обращаться в ЦОН, поскольку данные автоматически меняются в базе МВД РК», - написал А.Турысов на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что пользователь может проверить результат услуги уже через 15 минут после подачи заявки, воспользовавшись услугами «Проверка адресных данных (данных о прописке)» или «Получение адресной справки».