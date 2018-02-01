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Казахстанцы могут оформить прописку, не обращаясь в ЦОН

28 Февраля 2018 11:43 1683
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Казахстанцы могут оформить прописку, не обращаясь в ЦОН

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Граждане Казахстана теперь могут оформить регистрацию по месту жительства онлайн, не обращаясь в Центр обслуживания населения (ЦОН), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на председателя правления АО «Национальные информационные технологии» Асета Турысова.

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«С 25 февраля мы автоматизировали услугу «Регистрация по месту жительства граждан Республики Казахстан». Если раньше гражданин при подаче заявки на регистрацию по месту жительства, заполнял заявление, подписывая его своим ЭЦП, а затем предъявлял уведомление в ЦОНы Государственная корпорация «Правительство для граждан» для записи своего нового адреса на чип удостоверения личности, чтобы данные поступили в базу МВД РК, то теперь после подачи заявки через Портал Egov.kz пользователю больше не требуется обращаться в ЦОН, поскольку данные автоматически меняются в базе МВД РК», - написал А.Турысов на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что пользователь может проверить результат услуги уже через 15 минут после подачи заявки, воспользовавшись услугами «Проверка адресных данных (данных о прописке)» или «Получение адресной справки».

 

 

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Ключевые слова: Цифровой Казахстан, Другие государственные органы,
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Автор:

Назым Шаханова

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