Казахстанцы ежедневно два часа проводят перед экранами телевизоров - Даурен Абаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев выступил с докладом о возможностях телевидения в вопросах укреплении национального самосознания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В вопросах формирования национального кода в рамках процесса духовной модернизации велика роль средств массовой информации. Согласно результатам исследований, проведенных Министерством информации и коммуникаций, казахстанцы ежедневно тратят 120 минут на просмотр телевидения для получения информации. А просмотру информации, размещенной на интернет-ресурсах и страницах СМИ, казахстанцы уделяют ежедневно по 60 -45 минут», - сообщил Даурен Абаев, выступая на заседании республиканского общественного совета «Мирас» при партии «Нур Отан».

Министр также отметил, что в этой связи, в рамках государственного заказа ведется подготовка программ, пропагандирующих нашу историю, традиции и обычаи на отечественных и коммерческих телеканалах. На телеканалах «Хабар 24» и «Qazaqstan» прошли ротацию 30 программных видеоролика «Інжу-Маржан», состоящих из 100 циклов. Кроме того, вышли в свет на телеканале «Хабар» проекты «Болашаққа бағдар», «Сана».

Для наших соотечественников за рубежом ежедневно вещает телеканал «Kazakh tv».

Министерство совместно с Ассамблеей народа Казахстана реализовало проект «100 новых лиц Казахстана». На государственных телеканалах транслируются фильмы об участниках этого проекта.

Вниманию зрителей были представлены документальные фильмы «Жаңғыру жолы. Жаңа тұрпат», посвященные реализации в 2017 году основных направлений, указанных в статье «Рухани жаңғыру».

Также уделяется большое внимание подготовке социальных роликов, посвященных модернизации духовных ценностей. В 2017 году было подготовлено 131 социальных видеороликов.



Автор: Айжан Серікжанқызы