Казахстанцев будут извещать о прослушке: Новые нормы вступили в силу

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Судья Верховного суда РК Ербол Рахимбеков рассказал о поправках в Уголовно-процессуальный Кодекс, вступивших в силу 1 марта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Теперь казахстанцев, например, должны уведомлять о проведении негласных следственных действиях в их отношении.

«Ознакомление лица с тем, что в отношении него проводились негласные следственные действия - здесь речь идет о тех, в отношении кого эти негласные действия не были реализованы либо начаты и не завершены окончанием дела. Есть часть результатов негласных следственных действий, которые следователи считают не относящимися к расследованию. Лицо, привлекающееся к ответственности, вправе ходатайствовать о полном ознакомлении с результатами НСД. Лицо, в отношении которого негласные действия не были реализованы, органы досудебного производства обязаны об этом известить», - сказал Ербол Рахимбеков в кулуарах международной научно-практической конференции в Алматинской области

Известить человека должны не позже 6 месяцев с момента окончания всего негласного следственного действия. Однако, органы не обязаны сообщать о результатах НСД.

«После извещения человек вправе обращаться в следственный суд о признании незаконными негласных следственных действий в отношении него. Если негласные следственные действия судья признает незаконными, человек имеет право претендовать на возмещение ущерба.



В Уголовно-процессуальном кодексе появилась статья о возмещении ущерба. Но, чтобы претендовать на возмещение, человек должен иметь решение следственного судьи о признании НСД незаконными. С сегодняшнего дня эти нормы вступают в силу», - сообщил судья Рахимбеков.



Он уточнил, что негласные следственные действия, это, в частности, негласное изъятие информации с компьютеров, прослушка телефонов, контроль за почтовыми переводами.

Ранее сообщалось, что согласно поправкам в кодекс следственные судьи Казахстана получили новые полномочия.



Фото: kommersant.ru