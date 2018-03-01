Казахстанцам по силам решить поставленные Главой государства задачи - Эльхан Шахиноглу

БАКУ.КАЗИНФОРМ - Обращение Нурсултана Назарбаева к народу «Пять социальных инициатив Президента» это новое направление в развитии Казахстана, считает азербайджанский политолог Эльхан Шахиноглу. Об этом сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Азербайджане.

«Как правильно отметил Нурсултан Назарбаев, Казахстану нужно было накопить силы и средства. Действительно время пришло, идея «Казахстан - наш общий дом» даст новый толчок в развитии братской страны», - сказал Э.Шахиноглу.

Он также отметил: «Видно, что над этим проектом работали годы, специалисты подготовили просчитанную программу, в которой поставлены конкретные цели и подсчитаны цифры и даты. Например, предложено запустить программу «7 - 20 - 25», то есть каждый работающий казахстанец будет иметь возможность получить ипотечный займ не более 7 процентов в год, сроком до 25 лет. Это делается для того, чтобы снизить для людей размеры ежемесячных платежей».



«Третья инициатива «Повышение доступности и качества высшего образования и улучшение условий проживания студенческой молодёжи» тоже ставит конкретные цели. Для повышения доступа и качества высшего образования Президент Казахстана предлагает в 2018-2019 учебном году выделить дополнительно 20 тысяч грантов к 54 тысячам, выделяемым ежегодно. Это огромная цифра», - подчеркнул политолог.



«Инициатива «Дальнейшая газификация страны». За годы независимости добыча газа в Казахстане увеличилась с 8 до 52 млрд. кубометров в год, и будет расти дальше. Но видно, что этого недостаточно. Центральные и северные регионы страны всё ещё остаются без газа. В новой программе поставлена огромная задача: обеспечить газом 2,7 млн. человек и создать новые производства малого и среднего бизнеса. Если этот пункт реализуется, то это улучшит ситуацию с экологией. Потому, что из обращения Президента становится понятно, что только в Астане перевод на газ снизит вредные выбросы в атмосферу, а реализация всех инициатив даст возможность Казахстану создать новые рабочие места и будет способствовать дальнейшему росту экономики страны», - говорит он.



«Теперь слово за Правительством Казахстана, которое будет решать задачи, поставленные Президентом. Я уверен - Казахстану и казахстанцам вполне под силам решить задачи, поставленные Главой государства. Это во благо казахстанцам», - резюмировал эксперт.