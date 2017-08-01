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­Казахстанскую трилогию «EQUUS» покажут в 50 странах мира

­Казахстанскую трилогию «EQUUS» покажут в 50 странах мира
13 Августа 2017 12:16 485

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Документальный фильм "EQUUS" покажут в 50 странах мира. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев.

"Мы ознакомились с подготовкой к съемкам трилогии ­«Equus». Очень важный проект мы доверили известному канадскому режиссеру Найоби Т­омпсону. То, что съемки проходят на казахстанской земле имеет важное историческое значение. Научно доказано, что лошадь впервые была одомашнена на казахской земле, в Великой степи", - отметил Даурен Абаев.

Министр информации и коммуникаций РК сообщил, что казахстанскую трилогию покажут в 50 странах мира. "В этом проекте мы еще раз покажем, насколько глубока наша культура", - подчеркнул министр.

Ключевые слова: Культура, КАЗМЕДИА,
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