­Казахстанскую трилогию «EQUUS» покажут в 50 странах мира

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Документальный фильм "EQUUS" покажут в 50 странах мира. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев.

"Мы ознакомились с подготовкой к съемкам трилогии ­«Equus». Очень важный проект мы доверили известному канадскому режиссеру Найоби Т­омпсону. То, что съемки проходят на казахстанской земле имеет важное историческое значение. Научно доказано, что лошадь впервые была одомашнена на казахской земле, в Великой степи", - отметил Даурен Абаев.



Министр информации и коммуникаций РК сообщил, что казахстанскую трилогию покажут в 50 странах мира. "В этом проекте мы еще раз покажем, насколько глубока наша культура", - подчеркнул министр.