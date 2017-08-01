Казахстанскую трилогию «EQUUS» покажут в 50 странах мира
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Документальный фильм "EQUUS" покажут в 50 странах мира. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев.
"Мы ознакомились с подготовкой к съемкам трилогии «Equus». Очень важный проект мы доверили известному канадскому режиссеру Найоби Томпсону. То, что съемки проходят на казахстанской земле имеет важное историческое значение. Научно доказано, что лошадь впервые была одомашнена на казахской земле, в Великой степи", - отметил Даурен Абаев.
Министр информации и коммуникаций РК сообщил, что казахстанскую трилогию покажут в 50 странах мира. "В этом проекте мы еще раз покажем, насколько глубока наша культура", - подчеркнул министр.
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