Казахстанской нацкомпании вручили престижную международную награду

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Авторитетный международный журнал «EMEA Finance» признал дебютный выпуск тенговых облигаций АО «КазАгроФинанс» среди широкого круга инвесторов победителем в номинации «Лучший выпуск облигаций в национальной валюте в Европе, на Ближнем и Среднем Востоке и в Африке», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нацкомпании.

Эта награда присуждена компании в рамках ежегодного отбора лучших сделок на международных рынках капитала - «EMEA Finance Achievement Awards 2016».

Напомним, дебютное рыночное размещение 5-летних тенговых облигаций АО «КазАгроФинанс» на общую сумму 8 млрд тенге среди широкого круга инвесторов состоялось 14 ноября 2016 года. Управляющим эмиссионного консорциума и финансовым консультантом по сделке выступило АО «Halyk Finance», со-андеррайтерами - Евразийский банк развития и АО «Цесна Капитал». В нацкомпании говорят, что спрос по данной сделке значительно превысил предложение. АО «КазАгроФинанс» планирует продолжить эту работу.



«От лица компании выражаем благодарность инвесторам за оказанное доверие, а также консорциуму андеррайтеров за слаженную работу в организации сделки, результатом которой является получение данной награды», - сказала первый заместитель председателя правления АО «КазАгроФинанс» Айнур Сейткасимова.



АО «КазАгроФинанс» - компания, созданная постановлением Правительства РК в 1999 году. Основная цель - поддержка развития аграрного сектора республики путем обеспечения доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к финансовым средствам, а также к сельскохозяйственной технике и технологическому оборудованию на лизинговой основе.



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