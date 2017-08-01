Казахстанско-венгерский фонд начнет финансировать первый проект в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанско-венгерский фонд прямых инвестиций начнет финансировать первый проект в Казахстане - тепличный комплекс в Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации председателя правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» Гульназ Атамкуловой, ожидается, что заключение дебютной сделки пройдет во время Агропромышленного инвестиционного форума «AgroInvest Forum 2017».

Напомним, «КазАгро» и «Эксимбанк» Венгрии создали фонд в первой декаде декабря 2015 года для того, чтобы финансировать сельскохозяйственные проекты на территории Казахстана. Первоначальный размер фонда составил 40 млн долларов. Создатели отмечали, что фонд даст возможность частным аграрным компаниям привлекать инвестиции в капитал для развития и расширения своей деятельности.

Отметим, что 25 августа 2017 года в Астане проводится Агропромышленный инвестиционный форум «AgroInvest Forum 2017». Мероприятие привлечет свыше 100 участников из Казахстана, Китая, Ирана, ОАЭ, Венгрии, Польши, России, Испании, Турции и других стран.

«Количество зарегистрированных участников составляет более 120, из которых 40 - представители казахстанского бизнеса, действующие предприятия, которые испытывают потребности в привлечении дополнительного капитала. У нас есть предварительные данные, общая потребность этих участников в инвестициях составляет более 165 млрд тенге. Это такие направления, как производство и переработка мясной продукции, развитие птицефабрики, свиноводства, тепличных комплексов и овощехранилищ, переработка молока», - рассказала Гульназ Атамкулова.

В рамках форума планируется подписание договора между Аграрной кредитной корпорацией и Европейским Инвестиционным банком, а также меморандумов о сотрудничестве Продкорпорации с Исламской организацией по продовольственной безопасности и компанией RACS (ОАЭ), холдинга КазАгро с Азиатским банком развития.

Кроме того, как уже отмечалось, холдинг планирует заключить дебютную сделку Казахстанско-венгерского фонда по реализации проекта тепличного комплекса и соглашения с Da Vinci Capital об определении основных параметров по созданию совместного фонда прямых инвестиций (предварительно на сумму 100 млн долларов США).