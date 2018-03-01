Казахстанско-венгерские отношения обсудили в Будапеште

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Второй день официального визита министра иностранных дел Кайрата Абдрахманова в Будапешт был посвящен двусторонней повестке дня казахстанско-венгерских отношений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В Министерстве иностранных дел и торговли Венгрии состоялись переговоры с главой ведомства Петером Сийярто. «Казахстан традиционно рассматривает Венгрию в качестве стратегического партнера и союзника в регионе Центральной и Восточной Европы. Эти отношения подкрепляются доверительными связями между Президентом Нурсултаном Назарбаевым и Премьер-министром Виктором Орбаном, а также тесными контактами между нашими правительствами», - сказал на встрече казахстанский министр.

К.Абдрахманов и П.Сийярто подписали План действий между министерствами иностранных дел двух стран на 2018-2019 годы. Документ содержит планы по организации визитов на высоком и высшем уровне, содействию парламентской дипломатии, организации очередного заседания Казахстанско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству во второй половине 2018 года, встреч Делового совета, торгово-промышленных палат и межведомственных рабочих групп. Также планируется провести в Будапеште заседание межправительственной комиссии по борьбе с оргпреступностью, терроризмом, незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ. Стороны будут способствовать сотрудничеству между вузами и исследовательскими институтами, содействовать организации концертов, выставок, фестивалей и экспедиций. Кроме того, министры подписали Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение о порядке взаимных безвизовых поездок граждан с дипломатическими и служебными паспортами: теперь владельцы этих категорий документов могут беспрепятственно посещать две страны сроком до 90 дней.

По приглашению П.Сийярто глава МИД Казахстана выступил на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел и торговли Венгрии. Это - уникальный опыт в дипломатической практике, поскольку заседание коллегии является внутренним совещанием внешнеполитического ведомства, что свидетельствует о нарастании стратегических связей между Астаной и Будапештом. В своем выступлении перед венгерскими послами и генеральными консулами, прибывшими в Будапешт со всего мира, К.Абдрахманов подчеркнул историческую общность двух стран и рассказал о современном этапе развития Казахстана. Особый акцент глава МИД сделал на продвижении экономической дипломатии Президента Нурсултана Назарбаева - привлечении передового опыта, знаний, технологий и инвестиций в экономику Казахстана, региональной экономической интеграции, развитии транзитно-транспортных коридоров между Европой и Азией.

В этот же день состоялось второе заседание казахстанско-венгерского Стратегического совета, который совместно возглавляют К.Абдрахманов и министр национальной экономики Венгрии Михай Варга. В повестку дня заседания вошли вопросы взаимодействия в сфере энергетики, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, использования транспортно-логистического потенциала двух стран, туризма, строительства и инноваций. Стратегический совет был учрежден в 2014 году в развитие Декларации о стратегическом партнерстве между двумя странами.

«В прошлом году Казахстан и Венгрия отметили 25-летие дипломатических отношений. Сегодня речь идет больше чем о дипломатических отношениях, так как у нас плотное взаимодействие в сфере экономики, культуры, здравоохранения и туризма. В результате финансового и экономического кризиса товарооборот снизился, но сейчас мы отмечаем рост торгово-экономических отношений. Этому способствовала выставка ЭКСПО-2017 в Астане, в ходе которой венгерские предприниматели имели возможность установить партнерские связи», - отметил венгерский министр. М.Варга предложил наладить партнерство в области цифровизации, в частности, в подготовке человеческих ресурсов, цифровизации промышленности и сферы услуг.

Участники высоко оценили деятельность Казахстанско-венгерского фонда прямых инвестиций, который финансирует проекты по строительству тепличного комплекса в Актюбинской области и модернизации молочно-товарной фермы в Акмолинской области. В настоящее время согласовывается проект по выращиванию и переработке яблок в Жамбылской области. Опираясь на этот пример успешного партнерства, казахстанский министр призвал венгерских коллег к более активному сотрудничеству. Важным достижением, по убеждению участников совета, стало успешное функционирование с 2017 года прямого авиасообщения между Будапештом и Астаной.

Министр также поблагодарил правительство Венгрии за ежегодное выделение двухсот образовательных грантов казахстанским студентам. Позже министр иностранных дел П.Сийярто объявил о намерении венгерской стороны увеличить число грантов до 250.

По итогам прошлого года товарооборот между Казахстаном и Венгрией составил 156,4 млн. долл. (экспорт - 39,2 млн., импорт - 117,2 млн.). В Казахстане действуют более 50 совместных предприятий с участием венгерского капитала.

В рамках официального визита в Будапешт К.Абдрахманов выступил на открытии Форума ректоров Казахстана и Венгрии, посетил гастрольный концерт Казахского национального университета искусств, а также встретился с казахстанскими студентами. Обучающиеся по программам магистратуры и докторантуры студенты выразили благодарность Главе государства Н.Назарбаеву за созданные молодежи возможности для обучения в ведущих вузах мира. Они высказали ряд предложений по совершенствованию программ обучения, координации казахстанского студенчества за рубежом и трудоустройства выпускников.