Казахстанско-китайская плотина обезопасит МЦПС «Хоргос»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Строительство Казахстаном и Китаем селезадерживающей плотины Чукурбулак на реке Хоргос позволит перехватить до 9,8 млн. кубических метров селевой массы. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по ЧС МВД РК.

Как сообщалось ранее, соглашение было подписано 8 июня 2017 года в Акорде в присутствии Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева и Председателя Китайской Народной Республики.

В процедуре подписания соглашения от казахстанской стороны принял участие заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин, от КНР - министр иностранных дел Ван И.

Необходимо отметить, что река Хоргос по критериям селевой и паводковой опасности относится к высокой категории по селеопасности.

В русле селеопасной реки находится казахстанская часть международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос».