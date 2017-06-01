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Казахстанский тренер будет работать со сборной Пакистана по боксу

Казахстанский тренер будет работать со сборной Пакистана по боксу
12 Июня 2017 19:28 229

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пресс-секретарь Федерации бокса Пакистана (PBF) Насир Тунг рассказал в интервью TheNews.com.pk о новом тренере сборной, сообщает Sports.kz.

Известно, что сборную Пакистана возглавит тренер из Казахстана, однако с конкретной кандидатурой руководство Федерации пока не определилось.

«Казахстан - сильная нация в боксе, и мы планируем нанять тренера именно оттуда. Они попросили обраться к ним с официальным запросом. В ближайшее время они должны прислать официальное согласие и найти подходящего специалиста», - сказал Тунг.

Пресс-секретарь PBF отмечает, что зарплата тренера составит 2500 долларов в месяц, а контракт будет подписан на три или четыре года.

Также издание пишет, что пакистанский боксер Авайс Али Хан проведет в Казахстане тренировочный сбор. 

Ключевые слова: Спорт,
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