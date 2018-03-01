Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин поднялся на шесть позиций рейтинга ATP

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Опубликована актуальная версия рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщает Sports.kz.

Звание первой ракетки мира сохраняет швейцарец Роджер Федерер, второе место - у испанца Рафаэля Надаля, замыкает тройку лидеров - хорватский спортсмен Марин Чилич. Казахстанец Михаил Кукушкин, накануне выигравший турнир серии «Челленджер» в американском Ирвинге, поднялся с 89-го на 83-е место. Ближайший к ТОП-100 из представителей нашей страны Александр Бублик потерял две позиции, став 145-м.





Фото:Марк Вудс, www.dfwsportsonline.com